Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена 50-й в карьере
В Остине на Трассе Америк в рамках девятнадцатого этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел Гран-при США, победителем которого стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Ставший по ходу нынешнего сезона трехкратным чемпионом мира нидерландец преодолел трудности с тормозами, воспользовался проблемами и ошибками оппонентов и завоевал победу.
Как сообщает Формула 1 в социальных сетях, для 26-летнего гонщика данная победа стала уже 50-й в карьере. По этому показателю он занимает пятое место, отставая от легендарного Алена Проста всего на одну победу.
A half century of wins 🤩— Formula 1 (@F1) October 22, 2023
👏👏👏 @Max33Verstappen #F1 #USGP pic.twitter.com/X8F75QMyfJ
Дебютная победа Ферстаппена состоялась в его дебютной гонке за Ред Булл на Гран-при Испании 2016 года. Начиная с 2017 года он минимум два раза за сезон завершал гонку на первом месте.
К тому же, Макс стал лишь пятым пилотом в истории Формулы 1, кому покорилась планка в 50 побед за карьеру. Ранее подобным достижением могли похвастаться Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Ален Прост.
Welcome to the 50 wins club, @Max33Verstappen #F1 pic.twitter.com/UjAQ0O9YJI— Formula 1 (@F1) October 22, 2023
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, где до сих пор остается много вопросов относительно окончательного положения гонщиков.
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