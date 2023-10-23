iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена 50-й в карьере

Трехкратный чемпион мира попал в элитную компанию гонщиков, пробив планку в 50 завершенных заездов на первом месте.
Сегодня, 01:03
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В Остине на Трассе Америк в рамках девятнадцатого этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел Гран-при США, победителем которого стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Ставший по ходу нынешнего сезона трехкратным чемпионом мира нидерландец преодолел трудности с тормозами, воспользовался проблемами и ошибками оппонентов и завоевал победу.

Как сообщает Формула 1 в социальных сетях, для 26-летнего гонщика данная победа стала уже 50-й в карьере. По этому показателю он занимает пятое место, отставая от легендарного Алена Проста всего на одну победу.

Дебютная победа Ферстаппена состоялась в его дебютной гонке за Ред Булл на Гран-при Испании 2016 года. Начиная с 2017 года он минимум два раза за сезон завершал гонку на первом месте.

К тому же, Макс стал лишь пятым пилотом в истории Формулы 1, кому покорилась планка в 50 побед за карьеру. Ранее подобным достижением могли похвастаться Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Ален Прост.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, где до сих пор остается много вопросов относительно окончательного положения гонщиков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при США Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 101:03
Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена 50-й в карьере
Формула 100:39
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Европа00:37
На воспитанника Барселоны свалилась невиданная популярность после его дебютного гола
Формула 100:37
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Европа00:03
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Вчера, 23:53
Формула 123:53
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Европа23:48
Ювентус в большинстве минимально обыграл Милан
Формула 123:46
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:40
Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США
Европа23:23
Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK