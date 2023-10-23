Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена 50-й в карьере

Трехкратный чемпион мира попал в элитную компанию гонщиков, пробив планку в 50 завершенных заездов на первом месте.

В Остине на Трассе Америк в рамках девятнадцатого этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел Гран-при США, победителем которого стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Ставший по ходу нынешнего сезона трехкратным чемпионом мира нидерландец преодолел трудности с тормозами, воспользовался проблемами и ошибками оппонентов и завоевал победу.

Как сообщает Формула 1 в социальных сетях, для 26-летнего гонщика данная победа стала уже 50-й в карьере. По этому показателю он занимает пятое место, отставая от легендарного Алена Проста всего на одну победу.

Дебютная победа Ферстаппена состоялась в его дебютной гонке за Ред Булл на Гран-при Испании 2016 года. Начиная с 2017 года он минимум два раза за сезон завершал гонку на первом месте.

К тому же, Макс стал лишь пятым пилотом в истории Формулы 1, кому покорилась планка в 50 побед за карьеру. Ранее подобным достижением могли похвастаться Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Ален Прост.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, где до сих пор остается много вопросов относительно окончательного положения гонщиков.

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