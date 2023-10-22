Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США

Мерседес продемонстрировал, что такое неверная тактика, а Феррари это Феррари.

В воскресенье, 22 октября, на Трассе Америк в Остине прошел девятнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при США.

Вторую гонку в Северной Америке выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, стартовавший с шестой позиции. Борьбу ему пытался навязать Льюис Хэмилтон (Мерседес), который в итоге финишировал вторым. Третье место на подиуме осталось за Ландо Норрисом из МакЛарен.

Перед стартом заезда не раз напоминали о том, что с 2012 года, когда Гран-при США вернулся в календарь Ф1 на новом треке, победителем становился лишь тот пилот, который стартовал с первого ряда. Но Ферстаппен решил сломать и это проклятие.

Но обо всем по порядку. Норрис лучше стартовал, чем Шарль Леклер, и уже после первого поворота стал лидером гонки. Монегаск в свою очередь практически сразу же начал отваливаться от британца, имея проблемы с темпом.

Неплохо среагировал на светофор Карлос Сайнс, который сумел пройти Хэмилтона, а Ферстаппен воспользовался ошибкой Джорджа Расселла, который проспал старт и провалился на три позиции.

То же самое сделал и Пьер Гасли, а вот Оскар Пиастри был самым успешным пилотом на трассе, отыграв сразу четыре позиции.

Однако на этом его успех подошел к концу. Австралиец столкнулся с Эстебаном Оконом, который был вынужден сойти с дистанции уже на седьмом круга. При этом сам Оскар присоединился к французу несколько кругов спустя.

На тот момент Хэмилтон уже успел не только вернуть позицию у Сайнса, но и пройти Леклера. После стартовых десяти кругов первая пятерка выглядела следующим образом: Норрис, Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен, Сайнс.

Вскоре Макс спровоцировал первую волну пит-стопов, что, как оказалось, сыграло ключевую роль в гонке. Хотя тактика Ред Булл вызывала вопросы, ведь нидерландцу поставили еще один мидиум, а это означало, что Макс 100% поедет на еще один пит.

Между тем "серебряные стрелы" попытались пойти на альтернативную тактику с одним питом и для Хэма, и для Расселла. Но британцы так сильно начали сдавать в темпе, что команда была вынуждена все-таки делать так, как все.

К середине гонки стало понятно, что Феррари не сможет претендовать на победу, а у Ферстаппена стали явными проблемы с тормозами (в буквальном смысле). И догнав Норриса, Ферстаппен быстро прошел его - Ландо не стал сопротивляться, будучи на харде.

А чем ближе был конец заезда, тем быстрее становился Хэмилтон и, внимание, Сайнс. Семикратный чемпион мира на опыте прошел Норриса, а за четыре круга до финиша подарил надежду на интригу - до Ферстаппена было четыре секунды.

Та же ситуация была и у Карлоса, который был оптимистично настроен на то, чтобы отобрать у Норриса подиум. Но его борьба так и не началась: будучи на секунду быстрее экс-напарника, Сайнс так и остался четвертым.

В то же самое время Льюис приближался к Максу, который то и дело психовал на своего гоночного инженера из-за проблем с тормозами. На последнем круге нидерландцу могли помешать круговые пилоты.

Но вместо помех они ему помогли, дав ДРС, за счет чего он оставался в 1,5 секундах от Хэмилтона, чего хватило для победы. Льюис был близок к победе, но был вынужден довольствоваться вторым местом. Третьим финишировал Норрис, ставший гонщиком дня.

А дополнительный балл за самый быстрый круг неожиданно забрал Юки Цунода, который ради этого на последнем круге поехал на пит-стоп.

Итоговая классификация

Через неделю состоится вторая гонка тройного этапа - Гран-при Мексики, где Серхио Перес при домашних трибунах попытается застолбить за собой место в Ред Булл на следующий год.

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