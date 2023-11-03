Риккардо отрицает, что займет место Переса в следующем году
Пилот заявил, что остается в Альфа Таури.
Даниэль Риккардо заявил, что не станет заменой Серхио Пересу в Ред Булл в следующем сезоне.
Напомним, что сейчас в паддоке ожидают, что по окончании сезона мексиканец покинет "быков". Хотя команда продолжает отрицать эти слухи.
Риккардо является наиболее предсказуемым вариантом замены Пересу, однако сам пилот заявляет, что связан контрактом с Альфа Таури.
"Нет, меня ни о чем таком не спрашивали. Очевидно, что все вопросы о моем контракте на следующий год связанны с Альфа Таури. Так что да, я могу честно сказать, что на этом все и закончилось", – цитирует Риккардо ESPN.
Ранее также отмел все слухи о Ред Булл и Фернандо Алонсо.
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