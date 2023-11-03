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Автоспорт

Алонсо предупредил о "последствиях" из-за слухов о его будущем в Формуле 1

Двукратному чемпиону мира не нравится, что кто-то спекулирует на тему его потенциального ухода из Астон Мартина.
Сегодня, 08:49
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В последние несколько дней появилось два типа информации о будущем Фернандо Алонсо в Формуле 1 - и оба связаны с его уходом из Астон Мартина.

В первом его отправляют в Ред Булл на место Серхио Переса, а во втором - и вовсе на пенсию.

Однако во время общения с прессой перед стартом гоночного уик-энда в Бразилии 42-летний испанец опроверг оба сообщения.

"Это всего лишь слухи, обычные слухи в паддоке от людей, которые просто пытаются посмеяться над этим и заполучить подписчиков, и тому подобное. Но мне не нравится эта игра", — цитирует Нандо Motorsport.

"Мне это не нравится, потому что даже в этом зале я ценю, что все вы — журналисты, профессиональные люди, которые столько лет работают в Формуле 1".

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"Вы завоевываете уважение, и так и должно быть. Так что, все слухи исходят от людей, которых нет в этой комнате. Они есть просто для того, чтобы посмеяться, и я думаю, что это не смешно, когда они с чем-то играют".

"Конечно, они это делают (пишут неправдивые новости), но я позабочусь о том, чтобы были последствия", - сказал Алонсо, хотя и отказался уточнить, что именно он имел в виду под этим.

Напомним, что в пятницу, 3 ноября, стартует уик-энд в Бразилии: сначала пройдет практика, после которой состоится квалификация Гран-при.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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