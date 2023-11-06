Цунода: Технические трудности не позволили обогнать Хэмилтона

Но и без этого Гран-при Бразилии стало удачным для японца.

Юки ЦУнода признался, что вполне мог обойти Льюиса Хэмилтона, если бы не проблемы с болидом.

Напомним, что уик-энд в Бразилии выдался довольно удачным для японского пилота. Юки завершил спринт на шестом месте, а Гран-при - на девятом.

Пилот Альфа Таури стартовал с 16-й позиции, потому финиш в очках - уже успех, однако если бы не проблемы с болидом, Юки мог бы побороться за места повыше. После гонки команда подтвердила, что у пилота были проблемы со сцеплением.

"Безусловно, я мог добиться большего. Обидно за команду. В конце я не мог атаковать на полную по нескольким причинам.

Тем не менее, с 15-й позиции поднялся на девятую – хороший результат. Команда сработала здорово.

Не знаю насчет Пьера Гасли, но шанс обогнать Льюиса Хэмилтона был довольно высоким", – приводит слова Цуноды RaceFans.

С результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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