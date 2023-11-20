Болид Хэмилтона с Гран-при Венгрии-2013 был продан на аукционе за почти 20 миллионов

Именно на этой машине тогда еще не семикратный чемпион мира завоевал свою первую победу с Мерседес.

В 2013 году Льюис Хэмилтон перебрался из МакЛарена в Мерседес. Многие считали этот шаг британца ошибкой, однако время все расставило на свои места.

И хотя первый сезон с "серебряными стрелами" получился не самым простым, без победы Хэмилтон не остался.

На этапе в Венгрии Льюис единственный раз за сезон поднялся на верхнюю ступеньку подиума, опередив Кими Райкконена на Лотусе и Себастьяна Феттеля на Ред Булл.

Источник: Getty Images

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Как сообщает Motorsport, болид W04, который помог Льюису победить на Хунгароринге, был выставлен на аукционе известного дома RM Sotheby’s.

Предпродажная оценка машины составляла 10-15 миллионов долларов. С молотка она ушла за 18,8 миллиона.

Аукцион проводился в Wynn’s Awakening Theater и вел его телеведущий Джеймс Корден. На аукционе также был продан за 102 тысяч предполагаемый гоночный костюм Михаэля Шумахера с победного Гран-при Италии 2003 года.

Рекордная продажа лота Формулы 1 состоялась в 2013 году на Фестивале скорости в Гудвуде. Тогда за 29,6 миллиона был продан Мерседес W196R 1954 года, на котором Хуан Мануэль Фанхио завоевал свой второй из пяти чемпионских титулов.

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