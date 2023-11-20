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Автоспорт

Феррари пытается получить компенсацию за инцидент в Лас-Вегасе

Руководитель Скудерии проведет закрытое совещание с другими командами.
Сегодня, 11:31
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Феррари намерена добиться хоть какой-нибудь компенсации за инцидент в Лас-Вегасе, пишет RacingNews365.

Напомним, во время первой практики Карлос Сайнс повредил болид из-за отсоединившейся крышки люка и получил штраф в 10 позиций.

Глава Феррари Фредерик Вассер намерен провести закрытое совещание, чтобы команды нашли единое решение для подобных ситуаций.

"Я проведу закрытые обсуждения со всеми сторонами. Я скорее расстроен из-за того, как разобрались с ситуацией, чем из-за самого инцидента. В прошлом подобное уже случались: в Монако два или три года назад – думаю, на поребрике в первом повороте, в Малайзии, дважды в Баку с Боттасом и Расселлом.

Такие вещи трудно предвосхищать и заранее устранять, но важно, как ты справляешься с инцидентом", – считает менеджер.

С результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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