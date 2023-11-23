Сайнс уверен, что Феррари будет бороться с Ред Булл в следующем сезоне

Карлос Сайнс позитивно оцениват шансы Феррари в следующем сезоне.

Испанский пилот убежден, что у Скудерии есть все необходимое, чтобы встать на один уровень с Ред Булл. Необходимо лишь понять, за счет чего "быки" и Макларен добились такого прогресса.

Однако болид на будущий сезон на тестах показывает себя отлично, хотя все будет видно только во врмя первого Гран-при в Бахрейне.

"У нас в Феррари есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда могла сказать свое слово в борьбе за чемпионский титул. И некоторые аспекты болида этого года мне бы хотелось видеть и на машине 2024 года – такие, как показатели максимальной скорости и стабильность на торможениях, например.

Впечатления от болида-2024? Давайте я просто скажу, что на симуляторе она ощущается иначе. Хотя бы приблизительное представление о конкурентоспособности новой машины мы сможем получить только на предсезонных тестах, а потом и на первом этапе сезона-2024 в Бахрейне.

Вполне реалистичной можно считать цель на равных бороться с Ред Булл, начиная с первой же гонки сезона-2024. А если Макларен способен добиться такого прогресса по ходу сезона-2023, значит мы тоже способны так прибавить", – приводит слова Сайнса Speed Week.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон вел переговоры минимум с двумя командами.

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