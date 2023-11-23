iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой

Сплошное невезение и масса ошибок.
Вчера, 23:20
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Джордж Расселл признался, что сезон-2023 стал для него настоящшей катастрофой.

Пилот Мерседес признал, что выступил значительно слабее своих возможностей и нередко упускал из руки победы и подиумы. Хотя и доля невезения была немалой.

"Этот сезон обернулся для меня настоящей катастрофой. У меня была всего одна цель – помочь команде защитить второе место в Кубке конструкторов. Но то, как для меня складывается нынешний сезон – это и правда досадно.

Я слишком часто терял важные очки. Отказ двигателя в Мельбурне стоил нам места в топ-3, а может и победы. В Зандворте гонка сложилась для нас не лучшим образом из-за переменчивых условий. В Сингапуре я сам упустил третье место, въехав в стену. Еще я ошибся в Канаде – где потерял еще 10 очков. В Баку я облажался на рестарте, в Лас-Вегасе ошибся в борьбе с Ферстаппеном.

Вообще сезон-2023 получился для нас странным. Мы довольно часто были быстры, но неоднократно хороший результат ускользал буквально сквозь пальцы. Это был сезон упущенных возможностей. Но в гонках иногда так бывает", - приводит слова Расселла Speed Week.

Ранее Карлос Сайнс выразил уверенность, что Феррари будет готова бороться с Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джордж расселл

Статьи по теме

Расселл: Это просто тема сезона - упущенные шансы Расселл: Это просто тема сезона - упущенные шансы
Чемпионы уже известны? Плевать!: пять причин, почему стоит досмотреть сезон Формулы 1 Чемпионы уже известны? Плевать!: пять причин, почему стоит досмотреть сезон Формулы 1
"Я смеялся прямо в болиде": Сайнс отметил командную тактику Мерседес на Гран-при Японии "Я смеялся прямо в болиде": Сайнс отметил командную тактику Мерседес на Гран-при Японии
Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Гимнастика00:31
Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши
Европа00:20
Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Вчера, 23:45
Европа23:45
Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Формула 123:20
Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой
Европа22:51
Интер, МЮ и Барселона заинтересованы в услугах игрока сборной Аргентины
Евро-202422:48
Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024
Европа22:13
15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Евро-202422:02
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Европа21:29
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Европа21:27
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK