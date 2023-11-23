Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой

Джордж Расселл признался, что сезон-2023 стал для него настоящшей катастрофой.

Пилот Мерседес признал, что выступил значительно слабее своих возможностей и нередко упускал из руки победы и подиумы. Хотя и доля невезения была немалой.

"Этот сезон обернулся для меня настоящей катастрофой. У меня была всего одна цель – помочь команде защитить второе место в Кубке конструкторов. Но то, как для меня складывается нынешний сезон – это и правда досадно.

Я слишком часто терял важные очки. Отказ двигателя в Мельбурне стоил нам места в топ-3, а может и победы. В Зандворте гонка сложилась для нас не лучшим образом из-за переменчивых условий. В Сингапуре я сам упустил третье место, въехав в стену. Еще я ошибся в Канаде – где потерял еще 10 очков. В Баку я облажался на рестарте, в Лас-Вегасе ошибся в борьбе с Ферстаппеном.

Вообще сезон-2023 получился для нас странным. Мы довольно часто были быстры, но неоднократно хороший результат ускользал буквально сквозь пальцы. Это был сезон упущенных возможностей. Но в гонках иногда так бывает", - приводит слова Расселла Speed Week.

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