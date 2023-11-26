iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Уильямс повторил достижение Ферстаппена

Албон выиграл все квалификации у своего партнера.
Сегодня, 10:27
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Алекс Албон сумел повторить достижение Макса Ферстаппена.

Пилот Уильямс стал единственным гонщиком в этом сезоне, который одержал верх над своим партнером во всех квалификациях.

Последний раз подобным достижением мог похвастать Макс Ферстаппен в 2020 году, когда выиграл у Албона все 17 квалификаций.

В этом же сезоне Алекс одержал 22 победы над Логаном Сарджентом, а Макс лишь двадцать над Серхио Пересом.

Наиболее интересная ситуация в Мерседес, где Расселл и Хэмилтон имеют по 11 побед.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Алекс Албон

Статьи по теме

Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Уильямс провел лучшую квалификацию за семь лет Уильямс провел лучшую квалификацию за семь лет
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:15
Дочь легенды Челси взбудоражила подписчиков откровенным видео
Европа10:52
Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова
Европа10:32
Тренер Дженоа: Надеемся, что Малиновский будет игроком, который делает разницу
Формула 110:27
Пилот Уильямс повторил достижение Ферстаппена
Европа09:58
Футболист МЮ признал, что хочет покинуть клуб
Европа09:48
Легенда Реала может возглавить клуб-сенсацию прошлого сезона
Европа09:27
Моуринью рассказал, в каком клубе самые лучшие фанаты
Европа09:22
Сын легендарного форварда установил необычное достижение
НБА08:53
НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
НХЛ08:24
НХЛ: Нью-Джерси уничтожил Баффало, Рейнджерс разгромили Бостон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK