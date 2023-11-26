Пилот Уильямс повторил достижение Ферстаппена
Албон выиграл все квалификации у своего партнера.
Алекс Албон сумел повторить достижение Макса Ферстаппена.
Пилот Уильямс стал единственным гонщиком в этом сезоне, который одержал верх над своим партнером во всех квалификациях.
Последний раз подобным достижением мог похвастать Макс Ферстаппен в 2020 году, когда выиграл у Албона все 17 квалификаций.
В этом же сезоне Алекс одержал 22 победы над Логаном Сарджентом, а Макс лишь двадцать над Серхио Пересом.
Наиболее интересная ситуация в Мерседес, где Расселл и Хэмилтон имеют по 11 побед.
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