Пилот Уильямс повторил достижение Ферстаппена

Албон выиграл все квалификации у своего партнера.

Алекс Албон сумел повторить достижение Макса Ферстаппена.

Пилот Уильямс стал единственным гонщиком в этом сезоне, который одержал верх над своим партнером во всех квалификациях.

Последний раз подобным достижением мог похвастать Макс Ферстаппен в 2020 году, когда выиграл у Албона все 17 квалификаций.

В этом же сезоне Алекс одержал 22 победы над Логаном Сарджентом, а Макс лишь двадцать над Серхио Пересом.

Наиболее интересная ситуация в Мерседес, где Расселл и Хэмилтон имеют по 11 побед.

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