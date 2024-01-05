iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Эдди Джордан не считает, что у Ред Булл будут конкуренты в сезоне-2024

Никто не сможет поравняться с Максом.
Сегодня, 16:18
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Эдди Джордан считает, что в сезоне-2024 у Ред Булл все еще не будет конкурентов, пишет PlanetF1.

Однако в этот раз борьба будет куда более напряженной, потому Макс вряд ли сможет обновить свой рекорд, хоть и без проблем выиграет чемпионат.

Это возможно благодаря Эдриану Ньюи и его команде, которые начали работу над новым болидом примерно на полгода раньше остальных команд. У остальных просто нет шансов их догнать.

Эдди уверен, что хоть некоторые команды и смогут подтянуться ближе к "быкам", победить их они не смогут, потому что такую пропасть не закрыть за один год.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл уже начал работу над следующим болидом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Анчелотти назвал лучшего игрока мира Анчелотти назвал лучшего игрока мира
Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств
Тренер Валенсии оценил вступления Яремчука Тренер Валенсии оценил вступления Яремчука
Суонси Кухаревича получил нового главного тренера Суонси Кухаревича получил нового главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:52
Анчелотти назвал лучшего игрока мира
Европа17:47
Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств
Европа17:25
Тренер Валенсии оценил вступления Яремчука
Европа17:18
Суонси Кухаревича получил нового главного тренера
Украина17:03
Трансферы УПЛ: Минай отпустил с дюжину игроков, Александрия отдала молодого форварда в аренду
Европа16:55
Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ
Биатлон16:55
Бреза-Буше победила несмотря на два промаха, украинки вне ТОП-20
Европа16:38
Милан подпишет талантливого универсала
Европа16:35
Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем
Формула 116:18
Эдди Джордан не считает, что у Ред Булл будут конкуренты в сезоне-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK