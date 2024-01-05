Эдди Джордан не считает, что у Ред Булл будут конкуренты в сезоне-2024

Эдди Джордан считает, что в сезоне-2024 у Ред Булл все еще не будет конкурентов, пишет PlanetF1.

Однако в этот раз борьба будет куда более напряженной, потому Макс вряд ли сможет обновить свой рекорд, хоть и без проблем выиграет чемпионат.

Это возможно благодаря Эдриану Ньюи и его команде, которые начали работу над новым болидом примерно на полгода раньше остальных команд. У остальных просто нет шансов их догнать.

Эдди уверен, что хоть некоторые команды и смогут подтянуться ближе к "быкам", победить их они не смогут, потому что такую пропасть не закрыть за один год.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл уже начал работу над следующим болидом.

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