Гран-при Мадрида появится в календаре Формулы-1 с 2026 года

Формула-1 объявила о подписании контракта с Гран-при Мадрида.

Новая трасса городского типа появится в календаре уже в 2026 году и получит статус Гран-при Испании. Соглашение заключено сразу на 10 лет.

Также на презентации была показана возможная конфигурация трассы: она будет построена вокруг выставочного центра IFEMA, длина составит 5,47 км с 20 поворотами, а предположительное время круга равно 1.32.

Let’s go racing in Madrid!



Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT — Formula 1 (@F1) January 23, 2024

Однако, при этом, неизвестна судьба Гран-при на трассе Барселона-Каталунья. Вероятней всего, гонка получити статус Гран-при Каталонии и останется в календаре на постоянной основе или ротации.

Отметим, что текущий контракт с каталонской трассой заканчивается в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что Ауди намерена подписать пилота Феррари.

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