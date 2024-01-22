iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ауди пытается договориться о контракте с пилотом Феррари

Немецкий автопроизводитель хочет воспользоваться связями, предложив контракт гонщику через его отца.
Сегодня, 13:06
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Недавно появилась информация, что Феррари все никак не может продвинуться в переговорах по новому контракту с Карлосом Сайнсом.

Как сообщает Planet F1, этим намерена воспользоваться Ауди, которая в 2026-м году появится в Формуле 1 благодаря союзу с Заубером. Немцы хотят пригласить испанца к себе в команду. 

Андреас Зайдль, бывший руководитель МакЛарена, за который выступал 29-летний гонщик, в прошлом году был назначен исполнительным директором Заубера.

Ауди также хочет повлиять на ситуацию за счет отца Сайнса, Карлоса Сайнса-старшего, который недавно за рулем Ауди выиграл ралли Дакар-2024, четвертый раз в своей карьере.

После своего исторического успеха 61-летний испанец оптимистично отозвался о подготовке немцев к Формуле 1 и признался, что говорил со своим сыном о потенциальной смене команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари ауди Карлос Сайнс

Статьи по теме

Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов
Отец пилота Ferrari стал самым старым победителем ралли Дакар Отец пилота Ferrari стал самым старым победителем ралли Дакар
Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею
Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Формула 114:21
Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать
Бокс14:18
Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере
Теннис13:48
Australian Open (ATP): определились все четвертьфинальные пары
Теннис13:45
Australian Open-2024 (WTA): две украинки сыграют в 1/4 финала
Теннис13:43
Надаль объявил о новом проекте по созданию его изображений с помощью ИИ
Формула 113:06
Ауди пытается договориться о контракте с пилотом Феррари
Киберспорт12:58
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт12:31
BLAST Premier Spring Groups: G2 - NiP, Natus Vincere - Complexity
Европа12:27
"Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения
Бокс12:00
Далакян и претендент на титул провели битву взглядов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK