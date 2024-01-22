Ауди пытается договориться о контракте с пилотом Феррари

Недавно появилась информация, что Феррари все никак не может продвинуться в переговорах по новому контракту с Карлосом Сайнсом.

Как сообщает Planet F1, этим намерена воспользоваться Ауди, которая в 2026-м году появится в Формуле 1 благодаря союзу с Заубером. Немцы хотят пригласить испанца к себе в команду.

Андреас Зайдль, бывший руководитель МакЛарена, за который выступал 29-летний гонщик, в прошлом году был назначен исполнительным директором Заубера.

Ауди также хочет повлиять на ситуацию за счет отца Сайнса, Карлоса Сайнса-старшего, который недавно за рулем Ауди выиграл ралли Дакар-2024, четвертый раз в своей карьере.

После своего исторического успеха 61-летний испанец оптимистично отозвался о подготовке немцев к Формуле 1 и признался, что говорил со своим сыном о потенциальной смене команды.

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