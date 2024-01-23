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Доменикале высказался о будущем Гран-при Барселоны

Формула-1 попробует сохранить трассу в календаре.
Сегодня, 15:27
Гран-при Барселоны / Getty Images
Гран-при Барселоны / Getty Images

Глава Формулы-1 Стефано Доменикале высказался о будущем Гран-при Барселоны.

Напомним, ранее была анонсирована новая трасса в Мадриде, которая получит статус Гран-при Испании. На фоне этого у многих появился вопрос, что теперь будет с Барселоной.

Доменикале заявил, что серия попробует сохранить трассу, уже ведуться переговоры, но пока рано говорить о том, в каком она будет существовать формате.

"Во избежание возникновения недопонимания и сомнений хотелось бы прояснить ситуацию – тот факт, что мы находимся в Мадриде совсем не исключает того факта, что в будущем мы можем остаться и в Барселоне.

Забегая вперед могу сказать, что сейчас ведутся переговоры о том, сможем ли мы в будущем продолжить наше сотрудничество с организаторами гонки в Барселоне, с которыми у нас сложились прекрасные отношения", – цитирует функционера Racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Ауди намерена подписать пилота Феррари.

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