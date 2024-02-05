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Глава Ред Булл находится под следствием после обвинений в неподобающем поведении

Кристиан Хорнер отрицает обвинения.
Сегодня, 15:32
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Ред Булл начал расследование касательно Кристиана Хорнера, пишет F1-Insider.

Неназванная отрудница обвинила руководителя команды Формулы-1 в неподобающем поведении. В компании уже подтвердили, что изучают обвинения.

"После того, как нам стали известно о подозрениях, компания запустила независимое расследование. Процессом, который уже идет, занимается юрист со стороны. Компания относится к таким вопросам крайне серьезно, и расследование будет завершено настолько быстро, насколько возможно", – заявили в Ред Булл.

Сам же Хорнер успеть дал пару комментариев, в которых заявил, что он абсолютно невиновен. Когда ждать итогов расследования в компании не стали сообщать.

Ранее также сообщалось, что у Карлоса Сайнса есть несколько вариантов продолжения карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер

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