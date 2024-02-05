Глава Ред Булл находится под следствием после обвинений в неподобающем поведении

Ред Булл начал расследование касательно Кристиана Хорнера, пишет F1-Insider.

Неназванная отрудница обвинила руководителя команды Формулы-1 в неподобающем поведении. В компании уже подтвердили, что изучают обвинения.

"После того, как нам стали известно о подозрениях, компания запустила независимое расследование. Процессом, который уже идет, занимается юрист со стороны. Компания относится к таким вопросам крайне серьезно, и расследование будет завершено настолько быстро, насколько возможно", – заявили в Ред Булл.

Сам же Хорнер успеть дал пару комментариев, в которых заявил, что он абсолютно невиновен. Когда ждать итогов расследования в компании не стали сообщать.

Ранее также сообщалось, что у Карлоса Сайнса есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!