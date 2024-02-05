"Не Феррари, но все команды с потенциалом": Журналист рассказал о четырех вариантах для Сайнса

У испанца не такая плохая ситуация, как кажется.

Журналист сайта Формулы-1 проанализировал возможные варианты карьеры Карлоса Сайнса, пишет Planet F1.

По мнению Лоренса Барретто, после ухода из Феррари у испанца на руках могут быть четыре очень интересных варианта.

В первую очередь, конечно, Мерседес, очевидный Заубер (Ауди), а также Уильямс и Астон Мартин.

"У него куча вариантов. Думаю, он очень хорошо знает Тото Вольффа. Мерседес необходима надежность, им нужен пилот, который не станет раскачивать лодку и поладит с Джорджем Расселлом, и Карлос Сайнс соответствует требованиям.

Я точно знаю, что он может получить шанс в Астон Мартин. Возможен вариант с Заубером, который станет Ауди в 2026-м, а также с Уильямсом.

Да, не Феррари, но все эти команды с потенциалом для роста с разной скоростью на ближайшие несколько лет. Так что, на мой взгляд, его ситуация очень хорошая. Когда он смирится с тем фактом, что время в Феррари подходит к концу, то, думаю, не станет слишком расстраиваться. У него есть потенциал", - считает Барретто.

Ранее также сообщалось, что легендарный британский пилот верит в восьмой титул Хэмилтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!