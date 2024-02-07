Албон рассказал, когда Уильямс будут снова бороться за подиумы
Алекс Албон оценио перспективы Уильямс.
Пилот считает, что приход Джеймса Воулза на пост руководителя команды дал большой толчок, однако команда еще нескоро станет претендентом на подиумы.
"Джеймс Воулз сильно вовлечен в процесс и он всегда держит менять в курсе прогресса команды – работы в тех областях, которые нам нужно улучшить, и где я мог помочь ему улучшить ситуацию.
В этом смысле он очень открытый человек, и это здорово. Ведь обычно вам требуется какое-то время на то, чтобы установить хорошие отношения с руководителем команды.
Я думаю, что стабильно бороться за место на подиуме мы сможем где-то в сезонах-2026/27. А до этого еще довольно далеко. Но в целом я просто доволен тем, куда мы движемся, доволен достигнутым прогрессом. У меня довольно четкое представление о том, где я вижу команду сейчас, и какой хочу ее видеть в будущем. И я буду всеми силами помогать команде достичь этих целей", – цитирует Албона racingnews365.
Ранее также сообщалось, что Боттас не против вернуться в Мерседес.
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