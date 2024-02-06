Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари

Самой громкой новостью в Формуле 1 в 2024 года стал будущий переход Льюиса Хэмилтона в Феррари в 2025 году.

Пилот Заубера Валттери Боттас, который провел пять лет в качестве напарника британца в Мерседес, обсудил это решение семикратного чемпиона мира.

"Я был удивлен. Никогда не думал, что такое может случиться. Но думаю, что это пойдет ему на пользу. Это огромная возможность, это огромный шаг, и, очевидно, он сам принял решение", - цитирует Валттери Planet F1.

"Конечно, это приведет к более активным движениям на рынке в 2025 году, поэтому на данный момент довольно сложно предсказать, как все пойдет".

"Я думаю, что это большой вызов. Я уверен, что для него это большая мотивация привести Феррари на вершину. Так что да, это круто и, как я уже сказал, это определенно создаст движение в будущем, что хорошо для всего спорта – и для некоторых гонщиков".

Источник: Getty Images

Читай также: Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл

За день до объявления об уходе Хэмилтона Боттас опубликовал фотографию из Брэкли, где расположена база "серебряных стрел". Однако финский гонщик заявил, что находился в городе "по другим делам".

"Это не ложь, я на самом деле был в Брэкли за день до этого. Не то, чтобы я был на заводе Мерседеса, но я там занимался кое-чем другим".

"Нет, мы еще не разговаривали по телефону с Тото (Вольффом, руководителем Мерседес). Очевидно, что моим приоритетом и самым большим обязательством является проект Ауди".

"Но если бы этого не произошло, то на самом деле нет такой команды, в которую я бы не пошел. Я знаю свои приоритеты и у меня есть свой список".

Ранее появилась информация, что Заубер собирается сменить состав пилотов в 2025 году, а потому Валттери Боттас рискует лишиться места в команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!