iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари

Решение бывшего напарника очень удивило финского пилота Заубер.
Сегодня, 01:08
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Самой громкой новостью в Формуле 1 в 2024 года стал будущий переход Льюиса Хэмилтона в Феррари в 2025 году.

Пилот Заубера Валттери Боттас, который провел пять лет в качестве напарника британца в Мерседес, обсудил это решение семикратного чемпиона мира.

"Я был удивлен. Никогда не думал, что такое может случиться. Но думаю, что это пойдет ему на пользу. Это огромная возможность, это огромный шаг, и, очевидно, он сам принял решение", - цитирует Валттери Planet F1.

"Конечно, это приведет к более активным движениям на рынке в 2025 году, поэтому на данный момент довольно сложно предсказать, как все пойдет".

"Я думаю, что это большой вызов. Я уверен, что для него это большая мотивация привести Феррари на вершину. Так что да, это круто и, как я уже сказал, это определенно создаст движение в будущем, что хорошо для всего спорта – и для некоторых гонщиков".

Источник: Getty Images

Читай также: Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл

За день до объявления об уходе Хэмилтона Боттас опубликовал фотографию из Брэкли, где расположена база "серебряных стрел". Однако финский гонщик заявил, что находился в городе "по другим делам".

"Это не ложь, я на самом деле был в Брэкли за день до этого. Не то, чтобы я был на заводе Мерседеса, но я там занимался кое-чем другим".

"Нет, мы еще не разговаривали по телефону с Тото (Вольффом, руководителем Мерседес). Очевидно, что моим приоритетом и самым большим обязательством является проект Ауди".

"Но если бы этого не произошло, то на самом деле нет такой команды, в которую я бы не пошел. Я знаю свои приоритеты и у меня есть свой список".

Ранее появилась информация, что Заубер собирается сменить состав пилотов в 2025 году, а потому Валттери Боттас рискует лишиться места в команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес заубер Льюис Хэмилтон Валттери Боттас

Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: Уильямс и Заубер представили новые ливреи Формула 1. Болиды 2024 года: Уильямс и Заубер представили новые ливреи
Экс-чемпион Формулы-1 уверен, что возраст не помешает Хэмилтону взять восьмой титул Экс-чемпион Формулы-1 уверен, что возраст не помешает Хэмилтону взять восьмой титул
Гоночный инженер Хэмилтона может последовать за пилотом в Феррари Гоночный инженер Хэмилтона может последовать за пилотом в Феррари
АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка против Манчестер Сити, Рома примет Кальяри
просмотров

Последние новости

Формула 101:08
Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари
Европа00:41
АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур
Европа00:17
Эн-Несири своим дублем в ворота Райо Вальекано передвинул Севилью подальше от зоны вылета
Киберспорт00:09
IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi и Monte прошли дальше
Киберспорт00:01
NaVi мощно переехали турок и сыграют в матче за плей-офф
Вчера, 23:58
Европа23:58
Хет-трик Фодена позволил Манчестер Сити одержать волевую победу над Брентфордом с Ярмолюком
Европа23:48
Рома выиграла третий матч подряд под руководством Де Росси, разгромив Кальяри
Европа23:44
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино, если уволит его
Европа23:23
"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
Бокс23:20
"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK