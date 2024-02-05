Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл

Компания хочет по-быстрому и с минимальными репутационными потерями завершить дело о неподобающем поведении британца.

Безумные времена в Формуле 1 продолжились после того, как стало известно о расследовании в отношении руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера.

Британец обвиняется в якобы неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц компании. Расследование ведется не в команде, а в самой компании.

По информации Motorsport-Total, у Ред Булл имеется досье с компрометирующими материалами, в котором суммируются обвинения. У издания есть подробности, однако они не будут опубликованы "в интересах конфиденциальности всех участников".

При этом сообщается, что Хорнеру "дружелюбно" посоветовали добровольно уйти с поста руководителя команды, освободив должность. Обвинения в свою сторону Кристиан отверг.

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В понедельник в офисе FOM в Лондоне состоялось давно запланированное заседание комиссии Формулы 1, на котором Хорнер присутствовал в роли руководителя команды Ред Булл. Там же обсуждались изменения формата уик-энда со спринтерскими гонками, которые пройдут в сезоне-2024.

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