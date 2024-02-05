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Автоспорт

Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл

Компания хочет по-быстрому и с минимальными репутационными потерями завершить дело о неподобающем поведении британца.
Вчера, 22:57
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Безумные времена в Формуле 1 продолжились после того, как стало известно о расследовании в отношении руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера.

Британец обвиняется в якобы неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц компании. Расследование ведется не в команде, а в самой компании.

По информации Motorsport-Total, у Ред Булл имеется досье с компрометирующими материалами, в котором суммируются обвинения. У издания есть подробности, однако они не будут опубликованы "в интересах конфиденциальности всех участников".

При этом сообщается, что Хорнеру "дружелюбно" посоветовали добровольно уйти с поста руководителя команды, освободив должность. Обвинения в свою сторону Кристиан отверг. 

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В понедельник в офисе FOM в Лондоне состоялось давно запланированное заседание комиссии Формулы 1, на котором Хорнер присутствовал в роли руководителя команды Ред Булл. Там же обсуждались изменения формата уик-энда со спринтерскими гонками, которые пройдут в сезоне-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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