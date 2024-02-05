Украинский картингист-чемпион засветился в презентации новой ливреи Уильямса

В понедельник, 5 февраля, состоялась презентация ливреи болида Уильямс, в которой команда будет выступать в следующем сезоне Формулы 1.

Во время трансляции презентации можно было заметить Александра Бондарева, который в сентябре 2023 года подписал контракт с командой из Гроу - украинский чемпион Европы по картингу присоединился к гоночной академии британского коллектива.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Стоит отметить, что, помимо Бондарева, осенью прошлого года к гоночной академии Уильямс присоединилась дочь погибшего гонщика и шоумена Кена Блока Лия, которая в 2024 году будет выступать в женской Формуле 1.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с уже представленными ливреями команд, а также расписанием их презентаций.

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