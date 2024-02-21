Директор Формулы-Е пожертвует крупную сумму на благотворительность, если Ферстаппен проиграет

Джеффри Доддс готов выложить четверть миллиона долларов из своего кармана.

Исполнительный директор Формулы-Е очень надеется, что кто-то сумеет обыграть Макса Ферстаппена.

Джеффри Доддс пообещал поджертовать четверть миллиона долларов из своего кармана на благотворительность. Но не просто так.

Он это сделает, если кто-то из пилотов сумеет опередить Ферстаппена в битве за чемпионский титул в сезоне-2024.

"Да, если кому-то из 19 гонщиков Формулы-1 удастся выиграть титул, мы пожертвуем четверть миллиона долларов в любой благотворительный фонд на выбор гонщика, который сможет это сделать", – приводит слова Доддса racingnews365.

Напомним, что на первой сессии тестов в Бахрейне Макс снова показал лучшее время.

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