Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера

Компания хочет быть в курсе всей ситуации.

В Форд требуют детальный информации от Ред Булл касательно Кристиана Хорнера, пишет Autosport.

Напомним, что американский концерн начнет совместную работу с "быками" с 2026 года, помогая им делать собствыенные силовые установки.

Естественно, в Форде, как и в РБ, крайне обеспокоены текущей ситуацией, некоторые издания утверждают, что руководителя команды даже обвинили в домогательствах.

Марк Матешиц и Оливер Минцлафф выступают за отставку Хорнера, при эмто Чалерм Ювидья – таиландский бизнесмен, которому принадлежит 51% акций компании Ред Булл, продолжает поддерживать Кристиана.

Исполнительный директор Форд Джим Фэрли заявил, что они, как партнеры РБ ждут полной прозрачности по делу Хорнера.

"Мы разочарованы отсутствием полной прозрачности в общении с нами, корпоративными партнерами Ред Булл, по данному вопросу и надеемся получить полный отчет обо всех найденных доказательствах. И как мы уже отмечали ранее, – при этом не получив удовлетворительного ответа, – ценности компании Форд не могут подлежать обсуждению", - говорится в официальном заявлении.

Ранее также стало известно, что Штайнер вернется в Формулу-1.

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