iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера

Компания хочет быть в курсе всей ситуации.
Сегодня, 01:03
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

В Форд требуют детальный информации от Ред Булл касательно Кристиана Хорнера, пишет Autosport.

Напомним, что американский концерн начнет совместную работу с "быками" с 2026 года, помогая им делать собствыенные силовые установки.

Естественно, в Форде, как и в РБ, крайне обеспокоены текущей ситуацией, некоторые издания утверждают, что руководителя команды даже обвинили в домогательствах.

Марк Матешиц и Оливер Минцлафф выступают за отставку Хорнера, при эмто Чалерм Ювидья – таиландский бизнесмен, которому принадлежит 51% акций компании Ред Булл, продолжает поддерживать Кристиана.

Исполнительный директор Форд Джим Фэрли заявил, что они, как партнеры РБ ждут полной прозрачности по делу Хорнера.

"Мы разочарованы отсутствием полной прозрачности в общении с нами, корпоративными партнерами Ред Булл, по данному вопросу и надеемся получить полный отчет обо всех найденных доказательствах. И как мы уже отмечали ранее, – при этом не получив удовлетворительного ответа, – ценности компании Форд не могут подлежать обсуждению", - говорится в официальном заявлении.

Ранее также стало известно, что Штайнер вернется в Формулу-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси "Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси
Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью
Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты
Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
УПЛ: Днепр-1 примет Минай, Верес сыграет с Колосом, Металлист 1925 - с Динамо, а Рух - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Формула 101:03
Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера
Европа00:30
"Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси
Европа00:01
Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью
Вчера, 23:45
Европа23:45
Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты
Европа22:56
Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана
Европа22:51
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Сборные22:47
Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025
Украина22:22
УХЛ: Днепр уничтожил Тризуб, Сокол обыграл Киев Кэпиталз
Футбол22:20
Конь экс-тренера МЮ принес своему владельцу почти миллион фунтов
Европа22:12
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK