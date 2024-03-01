Доменикали намекнул на большие изменения календаря Формулы 1

Стефано Доменикали намекнул на большие изменения календаря в 2026 году.

Напомним, что к тому времени истекут контракты Монцы, Зандвоорта, Монако и Спа-Франкоршам.

Руководитель Формулы 1 заявил, что в 2026 году нас ждет очень интересный сезон с точки зрения формирования календаря. Конкретно его европейской части.

"В 2026 году у нас будет много вариантов с проведением многих европейских Гран-при – посмотрим, какие варианты мы сможем использовать.

Но мне кажется, что история с заявкой Гран-при в Мадриде была для нас очень важна – ведь она показала, что в Европе по-прежнему есть очень большой интерес к Формуле-1. Многие думали что-то вроде: "Ой, ну знаете, нам нужно перебираться из Европы, потому что здесь нет интереса к гонкам". Но мы доказали обратное.

И мне кажется, что в сезоне-2026 вы можете увидеть что-то действительно интересное. Мы обсуждаем ситуацию с промоутерами европейских этапов и хотим кое-что сделать – скоро мы обо всем объявим официально", – приводит слова Доменикали racingnews365.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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