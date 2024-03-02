Перес: Преследовать машины соперников стало труднее

Серхио Перес поделился своими ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

По мнению пилота Ред Булл, у его команды все складывается отлично, темп стал еще выше, чем в прошлом году. Но и соперники стали несколько сильнее.

Чеко ожидает очень интересную гонку за счет того, что все команды стали ближе друг к другу.

"Я думаю, наши позиции заметно улучшились, да и в гонке наш темп должен быть лучше. Мне кажется, мы сильно начали сезон. Результат может этого не показывать, но на самом деле это лишь вопрос того, чтобы собрать все воедино. У нас хорошие позиции в гонке, есть гибкость в плане выбора шин, у нас остался "софт".

При этом, как мне кажется, преследовать машины соперников в этом году стало немного труднее, так что будет интересно, как будет развиваться борьба с машинами соперников в гонке", – цитириует мексиканца Motorsportweek.

С результатами и расписанием Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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