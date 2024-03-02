iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Перес: Преследовать машины соперников стало труднее

Чеко ожидает очень интересную гонку.
Сегодня, 16:21
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Серхио Перес поделился своими ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

По мнению пилота Ред Булл, у его команды все складывается отлично, темп стал еще выше, чем в прошлом году. Но и соперники стали несколько сильнее.

Чеко ожидает очень интересную гонку за счет того, что все команды стали ближе друг к другу.

"Я думаю, наши позиции заметно улучшились, да и в гонке наш темп должен быть лучше. Мне кажется, мы сильно начали сезон. Результат может этого не показывать, но на самом деле это лишь вопрос того, чтобы собрать все воедино. У нас хорошие позиции в гонке, есть гибкость в плане выбора шин, у нас остался "софт".

При этом, как мне кажется, преследовать машины соперников в этом году стало немного труднее, так что будет интересно, как будет развиваться борьба с машинами соперников в гонке", – цитириует мексиканца Motorsportweek.

С результатами и расписанием Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ферстаппен начал сезон-2024 с доминирующей победы на Гран-при Бахрейна Ферстаппен начал сезон-2024 с доминирующей победы на Гран-при Бахрейна
"Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации "Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации
Боруссия Д одолела Унион в непростом матче Боруссия Д одолела Унион в непростом матче
Аллегри - о бане Погба: Футбол теряет выдающегося игрока Аллегри - о бане Погба: Футбол теряет выдающегося игрока
Помочь журналистам

Видео

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Хекки Гросс и Легрейд выиграли масс-старты в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Формула 118:42
Ферстаппен начал сезон-2024 с доминирующей победы на Гран-при Бахрейна
Бокс18:38
"Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации
Европа18:28
Боруссия Д одолела Унион в непростом матче
Европа18:20
Аллегри - о бане Погба: Футбол теряет выдающегося игрока
Украина18:00
УПЛ: первая победа Миная, Динамо обыграло Черноморец, Ворскла одолела Верес, Колос примет Рух
НБА17:57
Звезды Клипперс и Торонто сломали левые руки
Европа17:54
Рэмсдейл может получить неожиданный вариант продолжения карьеры
Украина17:40
Ворскла одержала волевую победу над Вересом
Украина17:30
Гол Шепелева стал победным в матче Динамо и Черноморца
НБА17:30
Лидер Миннесоты покинул матч против Сакраменто, чтобы успеть на роды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK