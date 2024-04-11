Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо

Амбассадор Астон Мартин Педро де ла Роса заявил, что команда намерена сохранить Фернандо Алонсо.

Напомним, что испанский пилот является одним из кандитатов на кокпиты Переса в Ред Булл и Хэмилтона в Мерседес.

Однако Астон Мартин не хочет расставаться с пилотом и более того уверена, что им удастся сохранить двухкратного чемпиона мира.

"Главное – предоставить ему причины остаться, предложив максимально быструю машину. Работа с Алонсо идет очень здорово, он весьма доволен командой. Мы хотим, чтобы он остался – для команды Формулы-1 очень важно иметь такой актив. Если мы будем показывать результаты как в этот уик-энд и улучшать болид, то дадим ему больше причин выбрать нас.

Внутри команды мы не думаем о каких-либо еще сценариях. Мы хотим, чтобы Алонсо остался и предполагаем, что он останется. Нет плана Б, наш план А, Б и В – это Фернандо. Мы не ищем альтернативные варианты, команда очень довольна Фернандо и Лансом", – цитирует де ла Росу GPblog.

Ранее также сообщалось, что Альпин готов продать свою команду в Формуле-1.

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