Экс-пилот Формулы-1 предложил Уильямсу своего племянника

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Уильямс должны взять Мика Шумахера.

По мнению Шумахера, его племянник может выступать лучше многих пилотов в пелотоне, и точно будет лучше Логана Сарджента.

"Очевидно, что Сарджент слишком подавлен всей этой ситуацией. Но так бывает. Он допускает слишком много ошибок – например, последний разворот был в Китае, – и по нему все видно, его язык тела говорит сам за себя.

Думаю, что и он сам, и команда окажут себе услугу, если смогут найти какое-то решение о прекращении сотрудничества.

Я считаю, что у Мика есть потенциал и он заслуживает места в Формуле-1, если сравнивать его с некоторыми другими гонщиками, там выступающими", - приводит слова Шумахера GP Blog.

Ранее также сообщалось, что Оливер Берман выступит на практиках за Хаас.

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