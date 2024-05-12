Хюлькенберг - о переходе в Ауди: Для меня решение не было очевидным

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг признался, что решение покинуть команду далось ему непросто.

Напомним, что немец по окончании сезона перейдет из Хаас в Ауди (до 2026 года Заубер). Однако Нико заявил, что решение было очень тяжелым.

Пилот очень быстро нашел общий язык с новым руководителем Аяо Комацу, да и у Хюлькенберга немало теплых чувств к самой команде.

"Комацу справляется хорошо. В начале года его, если так можно выразиться, бросили на произвол судьбы, сделав новым руководителем. Притом, что этого никто не ожидал.

И я могу сказать, что вплоть до объявления работать с ним было действительно здорово. В том числе с точки зрения координации. И я открыто говорил с ним об этом несколько недель назад – что я вижу хорошую динамику в наших рабочих отношениях и что решениебудет принято скорее раньше, чем позже.

Комацу боролся за сохраненение меня и отдал все силы. И для меня решение не было настолько очевидным и однозначным. Я довольно долго его обдумывал. Ведь именно команда Хаас сделала возможным мое возвращение в Формулу-1. Но в конечном счете, если говорить о наилучших для меня спортивных перспективах – то выбор нужно делать в пользу Ауди", - приводит слова Хюлькенберга Autosport.

Ранее также сообщалось, что Уильямс предложили взять Мика Шумахера.

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