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Албон: Это долгосрочный проект, в который я действительно верю

Пилот объяснил, почему решил остаться в Уильямс.
Сегодня, 14:03
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон прокомментировал подписание нового контракта.

Напомним, тайский гонщик был на прицеле у многих других команд пелотона, но предпочел подписать с Уильямс долгосрочное соглашение.

Сам Алекс признался, что верит в проект, так как при нем они неплохо уже спрогрессировали, а в дальнейшем команда планирует бороться за высокие позиции.

"Я невероятно рад возможности остаться в Уильямс и продолжить работать в одной команде с такими талантливым и преданными своему делу людьми.

Старт этого сезона был трудным, но с момента перехода в Уильямс мы вместе добились значительного прогресса – и я вижу, насколько серьезные изменения происходят в работе команды за кулисами, в нашем общем стремлении вернуть Уильямс в борьбу за самые высокие места.

Это долгосрочный проект, в который я действительно верю, в котором хочу сыграть ключевую роль. Вот почему я подписал многолетний контракт. Да, на это уйдет время, но я уверен в том, что мы правильно строим команду, сможем продвинуться вперед и вместе многого добьемся", - приводит слова пилота racingnews365.

Напомним, что с расписанием Гран-при Эмилии-Романьи вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Албон

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