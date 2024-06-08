РБ подписал новый контракт с Цунодой

Японец останется в младших "быках" еще на один сезон.

РБ объявил о подписании нового контракта с Юки Цунодой, пишет Sky Sports.

Японский пилот останется в "быках" еще минимум на полтора года до конца сезона-2025.

Ранее считалось, что Юки близок к повышению в основную команду Ред Булл, однако, по слухам, против японца выступил Гельмут Марко.

Тем не менее Цунода все же дал согласие на то, чтобы остаться еще на сезон в РБ.

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