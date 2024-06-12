Вольфф специально затягивает переход Антонелли, надеясь на другого пилота

Руководитель Мерседес Тото Вольфф все еще надеется переманить Макса Ферстаппена, утверждает Motorsport-Total.

Несмотря на то, что в команде уже готовы сделать Андреа Кими Антонелли напарником Джорджа Расселла, официальный процесс затягивается лично Вольффом.

Считается, что Макс намерен остаться в Ред Булл, однако Тото все еще не получил четкий официальный ответ от представителей пилота.

Руководитель Мерседес не теряет надежды заполучить нидерландца, а потому намерен получить конкретный ответ. И до тех пор, пока это не случиться Антонелли не станет вторым пилотом команды.

Однако, стоит отметить, что все указывает на то, что Ферстаппен отклонит предложение Мерседес.

Ранее также сообщалось, что Уильямс так же надеется убедить Карлоса Сайнса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!