Пилот Уильямс стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Однако вряд ли Алекс Албон что-то теряет в таком случае.
Пилот Уильямс Алекс Албон начнет Гран-при Испании с пит-лейн.
Команда решила заменить электронику и батарею на болиде тайца, чем превысила лимит на сезон.
Однако, стоит отметить, что для Уильямс это мало что меняет, так как Албон и Сарджент все равно стартовали бы последними по итогам квалификации.
Напомним, Гран-при Испании стартует 23 июня в 16:00 по киевскому времени.
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