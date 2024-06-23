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Пилот Уильямс стартует с пит-лейн на Гран-при Испании

Однако вряд ли Алекс Албон что-то теряет в таком случае.
Сегодня, 13:35
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон начнет Гран-при Испании с пит-лейн.

Команда решила заменить электронику и батарею на болиде тайца, чем превысила лимит на сезон.

Однако, стоит отметить, что для Уильямс это мало что меняет, так как Албон и Сарджент все равно стартовали бы последними по итогам квалификации.

Напомним, Гран-при Испании стартует 23 июня в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Албон

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