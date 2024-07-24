Команды Формулы-1 отказались от изменения системы начисления очков

Также были приняты решения по другим важным вопросам.

Во вторник, 23 июля, состоялось заседание Комиссии Формулы-1, во время которого были рассмотрены некоторые важные вопросы, сообщает официальный сайт Ф1.

В заявлении ФИА говорится, что "было принято единогласное решение" ничего не менять в системе распределения очков по итогам Гран-при.

При этом в 2026 году команды получат больше дней предсезонных тестов, когда сменится регламент по по аэродинамике и силовым установкам.

Вместо трех дней тестов команды получат девять дней, разделенных на три отрезка. Это даст им возможность устранить все недочеты в работе с новыми болидами. Место и дата проведения тестов еще не определены.

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Комиссия также согласилась с тем, что минимальный вес гонщика будет увеличен на 2 кг (до 82 кг) "ради благополучия пилотов". Это означает, что в 2025 году минимальный вес машины без топлива будет увеличен до 800 кг.

Как всегда, эти изменения должны быть одобрены Всемирным советом ФИА, но этот процесс, как правило, является формальностью.

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