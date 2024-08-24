Пилот Уильямс может получить дисквалификацию
Днище болида Алекса Албона не соответсвовало регламенту.
Пилом Уильямс Алекс Албон может быть исключен из протокола квалификации Гран-при Нидерландов.
После сессии персонал, обследовавший болиды, заметил нарушения в авто тайского пилота.
Технический делегат Джо Бауэр сообщил, что днище на болиде Албона не соответствует регламенту.
В ближайшиее время стюарды рассмотрят дело и вынесут окончательное решение. В худшем случае Албон будет вычеркнут из списков квалификации.
Алекс показал восьмое время в квалификации, а его напарник Логан Сарджент разбил болид еще во время практики.
Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!