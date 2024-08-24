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Автоспорт

Пилот Уильямс может получить дисквалификацию

Днище болида Алекса Албона не соответсвовало регламенту.
Сегодня, 20:17
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилом Уильямс Алекс Албон может быть исключен из протокола квалификации Гран-при Нидерландов.

После сессии персонал, обследовавший болиды, заметил нарушения в авто тайского пилота.

Технический делегат Джо Бауэр сообщил, что днище на болиде Албона не соответствует регламенту. 

В ближайшиее время стюарды рассмотрят дело и вынесут окончательное решение. В худшем случае Албон будет вычеркнут из списков квалификации.

Алекс показал восьмое время в квалификации, а его напарник Логан Сарджент разбил болид еще во время практики.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Албон

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