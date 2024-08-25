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Пиастри: Не разбил болид, как в прошлом году - уже хорошо

Пилот все равно не очень доволен результатом.
Сегодня, 00:47
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов.

Пилот недоволен своим третьим местом, однако признает, что для команды все сложилось хорошо. Также Оскар пошутил о своем прошлогоднем выступлении на Зандвоорте.

"Ну, я не разбил болид, как в прошлом году, это уже хорошо. Вплоть до последнего круга все складывалось очень неплохо. Хотя понятно, что с учетом сегодняшнего темпа нашего болида, третье место – это не тот результат, после которого стоит прыгать от радости.

В остальном квалификация сложилась хорошо. Все шло гладко, и в итоге мне просто не удалось собрать хороший круг, когда это было необходимо. Так что я немного разочарован. Хотя с учетом стартовой позиции в гонке у нас все равно будут шансы отыграться", - цитирует пилота RaceFans.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

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