Пиастри: Не разбил болид, как в прошлом году - уже хорошо

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов.

Пилот недоволен своим третьим местом, однако признает, что для команды все сложилось хорошо. Также Оскар пошутил о своем прошлогоднем выступлении на Зандвоорте.

"Ну, я не разбил болид, как в прошлом году, это уже хорошо. Вплоть до последнего круга все складывалось очень неплохо. Хотя понятно, что с учетом сегодняшнего темпа нашего болида, третье место – это не тот результат, после которого стоит прыгать от радости.

В остальном квалификация сложилась хорошо. Все шло гладко, и в итоге мне просто не удалось собрать хороший круг, когда это было необходимо. Так что я немного разочарован. Хотя с учетом стартовой позиции в гонке у нас все равно будут шансы отыграться", - цитирует пилота RaceFans.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!