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Автоспорт

Руководитель Мерседес рассказал, что команды проголосовали за создание мини-этапа для юниоров

Он будет проходить по окончании сезона в Абу-Даби.
Сегодня, 17:59
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал о новой идее команд Формулы-1.

На заседании комиссии Ф-1 все команды проголосовали за создание мини-этапа для юниоров.

Он будет проходить по окончании сезона, в дополнение к традиционным тестам в Абу-Даби и состоять из практики, квалификации и спринта.

"Мы обсудили вопрос на заседании Комиссии Ф-1 и, полагаю, готовы предоставить новичкам больше возможностей. Загвоздка в том, что, если сделать это в рамках уик-энда Гран-при, это повлияет или может повлиять на выступления основных гонщиков.

Мы не нашли другой способ дать им шанс провести всю последовательность событий уик-энда, атаковать, чтобы их могли сравнивать. Если это организовать в Абу-Даби, у всех будет та же загрузка топливом, все будут на одинаковых шинах, и будет интересно понаблюдать за тем, как он проявят себя в соответствующих машинах. И сезон уже завершится.

Разумеется, это нагрузка на команду – еще один гоночный день. Но мы работаем в индустрии развлечений, и пока это наша лучшая идея, которая позволит дать пилотам больше времени в болидах.

На собрании не было никого, кто не поддержал бы идею, ведь у всех нас одни цели. Мы хотим дать им больше возможностей, больше наката, и вот к чему мы пришли", - цитирует Вольффа RaceFans.

Ранее также были раскрыты детали контракта Ньюи с Астон Мартин.

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