Практику Гран-при Сингапура пришлось приостановить из-за большой ящерицы
Неожиданного гостя пришлось выгонять с трассы.
В субботу, 21 сентября, во время третьей практики Гран-при Сингапура Формулы 1 произошел курьезный эпизод, из-за которой пришлось прервать заезды.
Сессия была приостановлена красными флагами после того, как на трассе появилась большая ящерица.
Рептилию пришлось прогнать, после чего заезды возобновили.
Лучшим же в третьей практике стал пилот МакЛарен Ландо Норрис.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Гран-при Сингапура.
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