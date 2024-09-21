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Автоспорт

Практику Гран-при Сингапура пришлось приостановить из-за большой ящерицы

Неожиданного гостя пришлось выгонять с трассы.
Сегодня, 14:59
Ящерица помешала практике Гран-при Сингапура / Getty Images
Ящерица помешала практике Гран-при Сингапура / Getty Images

В субботу, 21 сентября, во время третьей практики Гран-при Сингапура Формулы 1 произошел курьезный эпизод, из-за которой пришлось прервать заезды.

Сессия была приостановлена красными флагами после того, как на трассе появилась большая ящерица.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Рептилию пришлось прогнать, после чего заезды возобновили.

Лучшим же в третьей практике стал пилот МакЛарен Ландо Норрис.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Гран-при Сингапура.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Сингапура

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