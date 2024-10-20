Расселл начнет Гран-при США с пит-лейна из-за аварии в квалификации

Механики Мерседес по частям собирали то, что осталось от болида британца.

Пилот Мерседес Джордж Расселл будет стартовать с пит-лейна на Гран-при США, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Это стало результатом аварии британского гонщика во время третьего сегмента квалификации предстоящей гонки.

George Russell's dramatic crash brought qualifying to an abrupt end 💥😮#F1 #USGP pic.twitter.com/RmPZ1jMat8 — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

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Немецкая команда была вынуждена поставить на болид Расселла детали, которые использовались на Гран-при Сингапура.

Льюис Хэмилтон, который квалифицировался 19-м, предлагал своему напарнику забрать обновления со своей машины, но Расселл отказался.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Остине.

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