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Автоспорт

Расселл начнет Гран-при США с пит-лейна из-за аварии в квалификации

Механики Мерседес по частям собирали то, что осталось от болида британца.
Сегодня, 19:31
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл будет стартовать с пит-лейна на Гран-при США, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Это стало результатом аварии британского гонщика во время третьего сегмента квалификации предстоящей гонки.

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Немецкая команда была вынуждена поставить на болид Расселла детали, которые использовались на Гран-при Сингапура.

Льюис Хэмилтон, который квалифицировался 19-м, предлагал своему напарнику забрать обновления со своей машины, но Расселл отказался.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Остине.

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