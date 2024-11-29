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Ауди объявила о продаже части Заубера катарскому фонду

Детали сделка компания не раскрыла.
Вчера, 23:30
Ауди / Getty Images
Ауди / Getty Images

Ауди официально объявила о продаже части Заубер.

Как ранее и сообщалось, Катарский суверенный фонд выкупит у немецкого автопроизводителя часть акций команды. По сведениям некоторых источников, речь идет о 25%.

Напомним, что с 2026 года Заубер станет заводской командой Ауди, однако проблемы в материнском Фольксваген вынудили компанию искать дополнительных спонсоров.

Также стоит отметить, что катарцы также уже владеют 17% акций самого Фольксваген.

Ранее также Ландо Норрис взял поул спринта на Гран-при Катара.

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