Ауди объявила о продаже части Заубера катарскому фонду
Детали сделка компания не раскрыла.
Ауди официально объявила о продаже части Заубер.
Как ранее и сообщалось, Катарский суверенный фонд выкупит у немецкого автопроизводителя часть акций команды. По сведениям некоторых источников, речь идет о 25%.
Напомним, что с 2026 года Заубер станет заводской командой Ауди, однако проблемы в материнском Фольксваген вынудили компанию искать дополнительных спонсоров.
Также стоит отметить, что катарцы также уже владеют 17% акций самого Фольксваген.
Ранее также Ландо Норрис взял поул спринта на Гран-при Катара.
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