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Ферстаппен: Семья намного важнее любого успеха

Пилот немного порассуждал о своем будущем.
Сегодня, 10:35
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, рассуждая о своем будущем в Формуле-1 признался, что для него семья важнее успеха.

27-летний пилот рассказал, что помимо Формулы-1 его интересуют еще множество вещей, которым он хотел бы посвятить свое время.

В частности, Макс начал посвящать больше времени своей семье, потому что это самое дорогое, что есть в жизни.

"Когда тебе под 40 или больше, естественным образом происходит спад в организме. Конечно, я хочу провести время в Ф-1, но также заняться и другими вещами. Я хочу выжать максимум из своего времени на этой планете.

Есть столько вещей, которыми я хочу заняться, а также повеселиться и побыть со своей семьей. Иногда мне звонят мама или папа, а я занят и говорю, что перезвоню позже – но в то же время я знаю, что настанет день, когда они мне больше не позвонят, потому что их не будет с нами.

В такие моменты понимаешь, что в жизни есть не только Ф-1. Я стараюсь проводить время с ними, потому что с тех пор, как мне было четыре года, все наши жизни – жизнь моей семьи – были посвящена мне, успеху, попытке пробиться в Ф-1. В какой-то момент надо закончить, и ты должен вернуть долг, проводить с ними больше времени.

В конечном счете это гораздо важнее любого успеха здесь. Это круто, мне это нравится, я люблю соперничать, люблю выигрывать титулы, люблю побеждать в гонках, но в какой-то момент семья выходит на первое место, потому что люди становятся старше, и ты действительно должен дорожить такими моментами", - приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Ранее также руководитель Рейсинг Буллз Брайтон пытается обогнать Реал в гонке за бразильского защитникаопроверг тесные связи[[/link_local]  команды с Ред Булл.

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