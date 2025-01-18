iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Марко назвал причину спада Ред Булл в сезоне-2024

Советник австрийской конюшни Формулы-1 поделился соображениями относительно ухудшения результатов команды во второй части года.
Сегодня, 18:04
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Хельмут Марко признался, что неудачный период Ред Булл связан с уходом Эдриана Ньюи. Культовый конструктор в прошлом году принял предложение Астон Мартин и был отстранен от повседневной деятельности конюшни.

"Нам удалось хорошо стартовать и доминировать, но с тех пор, когда ушел Эдриан Ньюи, нашим инженерам стало труднее выжимать максимум из машины. Хотя к концу сезона ситуация начала налаживаться. Правда заключается в том, что начиная с Майами, команда с надеждами на победу стала четвертой по скорости", – заявил Марко GPblog.

По итогам сезона-2024 Ред Булл стал третьим в Кубке конструкторов, уступив Макларену и Феррари. Тем не менее, лидер конюшни Макс Ферстаппен завоевал четвёртый титул подряд.

Кстати, ранее Марко вспомнил самую большую кадровую ошибку за годы работы в Ред Булле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Хельмут Марко

Статьи по теме

Ред Булл решил отказаться от отдельной презентации болида Ред Булл решил отказаться от отдельной презентации болида
Марко: Работа над Ред Булл-2025 практически завершена Марко: Работа над Ред Булл-2025 практически завершена
Руководитель Ред Булл объяснил, почему вторым пилотом выбрали Лоусона Руководитель Ред Булл объяснил, почему вторым пилотом выбрали Лоусона
Серхио Перес покинул Ред Булл - источник Серхио Перес покинул Ред Булл - источник
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан, Аталанта - Наполи, матчи Арсенала, Барселоны, Байера и ПСЖ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина21:43
Экс-хавбек сборной Украины расторг контракт с Металлистом 1925
Европа21:34
Арсенал упустил победу над Астон Виллой, ведя с преимуществом в два мяча
Европа21:04
Ювентус спокойно переиграл Милан благодаря голам во втором тайме
Легкая атлетика20:59
Во Львове украинка повторила рекорд сезона в прыжках в высоту - это не Магучих
Теннис20:41
Соперница Свитолиной на Australian Open высказалась о своем поражении
НБА20:23
Скапинцев сменил прописку в G-Лиге НБА
19:45
Снова вместе: Алиев перешел в медиафутбольный клуб Милевского
Европа19:44
Реал снова попытается подписать Трента еще зимой
Европа19:05
Форвард аутсайдера Бундеслиги хет-триком за 13 минут лишил РБ Лейпциг победы
Европа19:04
Ливерпуль дожал Брентфорд с Ярмолюком благодаря дублю неожиданного героя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK