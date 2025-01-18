Марко назвал причину спада Ред Булл в сезоне-2024

Советник австрийской конюшни Формулы-1 поделился соображениями относительно ухудшения результатов команды во второй части года.

Хельмут Марко признался, что неудачный период Ред Булл связан с уходом Эдриана Ньюи. Культовый конструктор в прошлом году принял предложение Астон Мартин и был отстранен от повседневной деятельности конюшни.

"Нам удалось хорошо стартовать и доминировать, но с тех пор, когда ушел Эдриан Ньюи, нашим инженерам стало труднее выжимать максимум из машины. Хотя к концу сезона ситуация начала налаживаться. Правда заключается в том, что начиная с Майами, команда с надеждами на победу стала четвертой по скорости", – заявил Марко GPblog.

По итогам сезона-2024 Ред Булл стал третьим в Кубке конструкторов, уступив Макларену и Феррари. Тем не менее, лидер конюшни Макс Ферстаппен завоевал четвёртый титул подряд.

Кстати, ранее Марко вспомнил самую большую кадровую ошибку за годы работы в Ред Булле.

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