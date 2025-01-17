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Марко назвал свою главную ошибку при выборе пилотов в команды Ред Булл

Ник де Врис продержался всего полгода.
Сегодня, 13:05
Ник де Врис / Getty Images
Ник де Врис / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, кого из пилотов считает своей главной ошибкой.

Неожиданно, но больше всего автстриец жалеет о назначении в тогда еще Альфа Таури Ника де Вриса.

Напомним, что 29-летний нидерландец присоединился к Альфа Таури летом 2023 года, провел за команду полсезона, после чего был заменен на Даниэля Риккардо.

"Моя самая большая ошибка при выборе пилота? Ник де Врис, вне всяких сомнений. Он очень здорово дебютировал за Уильямс на этапе в Монце. Однако после попадания в Альфа Таури он перестал прогрессировать.

У Ника были потрясающие результаты, он был чемпионом Формулы-2, чемпионом Формулы Е. Но когда он выступал за нас – время на круге говорило, что выбор в пользу Ника был ошибочным. И он только усугублял ситуацию и начинал ошибаться, пытаясь стать быстрее", - приводит слова Марко racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин готовит предложение Максу Ферстаппену.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гельмут Марко Ник Де Врис

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