Марко назвал свою главную ошибку при выборе пилотов в команды Ред Булл

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, кого из пилотов считает своей главной ошибкой.

Неожиданно, но больше всего автстриец жалеет о назначении в тогда еще Альфа Таури Ника де Вриса.

Напомним, что 29-летний нидерландец присоединился к Альфа Таури летом 2023 года, провел за команду полсезона, после чего был заменен на Даниэля Риккардо.

"Моя самая большая ошибка при выборе пилота? Ник де Врис, вне всяких сомнений. Он очень здорово дебютировал за Уильямс на этапе в Монце. Однако после попадания в Альфа Таури он перестал прогрессировать.

У Ника были потрясающие результаты, он был чемпионом Формулы-2, чемпионом Формулы Е. Но когда он выступал за нас – время на круге говорило, что выбор в пользу Ника был ошибочным. И он только усугублял ситуацию и начинал ошибаться, пытаясь стать быстрее", - приводит слова Марко racingnews365.

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