ЮАР запустила процесс возвращения в Формулу-1

Королева автоспорта получит возможность вернуться в Африку в обозримой перспективе.

Правительство Южно-Африканской Республики объявило тендер для потенциальных организаторов автогонок. Этот шаг создаст потенциальные возможности для возвращения в календарь F1, сообщает Motorsport.

Южноафриканцы на государственном уровне создали Управляющий комитет по подготовке заявки на проведение гран-при. Чиновники стремятся найти авторитетных промоутеров, которые примутся организовать регулярные гонки на 10 лет. На место в графике этапов Формулы-1 ЮАР стремится претендовать в 2026-2027 гг.

Ранее Южная Африка принимала Королеву автоспорта на трассе Кьялами. Гран-при проводили в 1962–1993 гг. (с перерывами). Последний победитель этапа чемпионата в ЮАР – Ален Прост за рулем Уильямс.

Кстати, британец Льюис Хэмилтон приступил к работе с Феррари в Маранелло.

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