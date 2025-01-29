Власти Мадрида уверены, что Гран-при в столице Испании состоится по графику

Власти Мадрида убеждены, что сумеюбт провести первую гонку по графику.

Напомним, ранее Формула-1 подписала с Мадридом контракт на проведение Гран-при с 2026 года. Однако трасса еще не готова.

После подписания контракта оказалось, что существуют трудности с финансированием постройки трассы, а также стали поступать жалобы от людей, живущих в районе бдущего трека.

Предполагается, что трасса, длиной в 5.47 км частично будет проходить по улицам города, а частично - по территории выставочного центра IFEMA.

Городской совет Мадрида планирует начать постройку не позже апреля 2025 года и пока сохраняет абослютную уверенность, что сумеет вложиться в сроки.

"Я бы посоветовал всем сохранять спокойствие. Гонка будет проведена и станет большим успехом", – заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Ранее также сообщалось, что пилот впервые в истории завоевал Большой шлем гонок на выносливость.

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