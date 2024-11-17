Мартин стал чемпионом MotoGP 2024, прервав 20-летнюю доминацию заводских команд

В воскресенье, состоялась финальная гонка сезона MotoGP 2024 Гран-при Барселоны.

Победителем стал заезда стал пилот Дукати Пекко Баньяя, однако чемпионский титул достался гонщику Прамака Хорхе Мартину, который финишировал третьим.

Перед гонкой испанскому пилоту нужно было финишировать в топ-9, чтобы завоевать чемпионский титул, а потому гонка в целом получилась самой скучной в сезоне. Несмотря на все усилия Дукати, Мартин спокойно и без риска доехал до финиша на третьей позиции.

Отметим, что испанец стал первым пилотом независимой команды в XXI веке, выигравшим титул. Мартину первому удалось прервать более чем 20-летнее доминирование заводских команд в MotoGP.

Иронично, что это был последний сезон Хорхе в Прамаке, в следующем году он будет защищать цвета заводской команды Априлии.

Напомним, что на следующем викенде состоится Гран-при Вегаса, где Макс Ферстаппен может стать четырехкратным чемпионом мира.

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