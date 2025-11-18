Сборная Украины разгромила Азербайджан с огромным преимуществом
Женская сборная Украины по баскетболу встречалась с Азербайджаном в рамках третьего раунда квалификации Евробаскета-2027.
Украинки доминировали на площадке с первой до последней минуты, оформив разгром соперниц со счетом 98:34.
Первая четверть завершилась с преимуществом в 13 очков, а далее разрыв только рос, пока не достиг 64 очков. Самой результативной в команде стала Карина Панчук, набравшая 17 очков.
После трех матчей сборная Украины занимает вторую строчку в группе E, уступая одно очко Болгарии.
Следующий матч состоится уже 11 марта сборной Черногории.
Украина - Азербайджан 98:34 (25:12, 20:8, 30:7, 23:7)
Украина: Лапхан (3 + 6 передач), Ягупова (12 + 4 подбора + 4 передачи), Филевич (3), Уро-Ниле (9 + 7 подборов), Юркевичус (7 + 4 подбора); Панчук (17 + 5 перехватов), Кулеша (14 + 8 подборов), Кононученко (11 + 8 подборов + 5 передач), Путра (8 + 4 подбора), Ковтун (8 + 7 подборов), Ляшко (6 + 10 передач), Бойко (0)
