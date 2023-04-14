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Баскетбол

Ягупова в составе Фенербахче вышла в финал Евролиги

Украинская баскетболистка второй год подряд сыграет в решающем поединке турнира.
Сегодня, 19:32
Алина Ягупова / fbu.ua
Алина Ягупова / fbu.ua

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова в составе Фенербахче вышла в финал Евролиги.

В полуфинале турецкий клуб одержал победу над итальянским Скио со счетом 77:70.

Украинская баскетболистка провела на площадке 23 минуты, набрав 12 очков, совершив четыре подбора и сделав три ассиста.

В финале Евролиги Фенербахче сыграет с победителем противостояния между чешской Прагой и турецкой Чукурува Мерсин.

Решающий поединок турнира и матч за третье место состоятся в Праге в воскресенье, 16 апреля.

Ягупова во второй раз будет играть в финале Евролиги. В сезоне-2021/22 Фенербахче в решающем матче уступил венгерскому Шопрону (55:60).

Отметим, что Ягупова дважды подряд была признана MVP женской Евролиги в составе Фенербахче в 2020 и 2021 годах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига Алина Ягупова

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