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Баскетбол

Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги

Команда украинки уничтожила соперниц в решающей игре.
Вчера, 23:18
Алина Ягупова / fenerbahce.org
Алина Ягупова / fenerbahce.org

В воскресенье, 16 апреля, состоялся решающий матч Финала четырех женской Евролиги между Фенербахче и Чукурува Мерсин.

Поединок завершился уверенной победой команды, за которую выступает украинца Алина Ягупова, со счетом 99:60.

Отметим, спортсменка провела на площадке 14 минут 58 секунд, набрав за это время семь очков, проведя один подбор и отдав три передачи.

Кроме того, Алина претендует на звание MVP, лучшего игрока защитного плана и автора лучшего ассиста в женской Евролиге.

Напомним, в прошлом году Фенербахче с Ягуповой проиграл в финале Евролиги.

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