Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги

В воскресенье, 16 апреля, состоялся решающий матч Финала четырех женской Евролиги между Фенербахче и Чукурува Мерсин.

Поединок завершился уверенной победой команды, за которую выступает украинца Алина Ягупова, со счетом 99:60.

For the first time in club history... 💙💛



FENERBAHÇE ARE CHAMPIONS OF #EUROLEAGUEWOMEN! 🏆 pic.twitter.com/tlOgNaY1Il — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 16, 2023

Отметим, спортсменка провела на площадке 14 минут 58 секунд, набрав за это время семь очков, проведя один подбор и отдав три передачи.

Кроме того, Алина претендует на звание MVP, лучшего игрока защитного плана и автора лучшего ассиста в женской Евролиге.

Напомним, в прошлом году Фенербахче с Ягуповой проиграл в финале Евролиги.