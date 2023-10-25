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Баскетбол

Прометей добыл победу в матче Еврокубка после двух поражений подряд

Украинский клуб обыграл Цедевиту-Олимпию.
25 октября, 22:07
БК Прометей / prometeybc.com
БК Прометей / prometeybc.com

В рамках четвертого тура группового этапа Еврокубка Прометей в гостях встретился с Цедевитой-Олимпией.

Украинский коллектив обыграл своего словенского соперника со счетом 83:90. Самым результативным игроком стал баскетболист Прометея Рональд Марч. На его счету 20 очков.

Таким образом. после четырех сыгранных матчей у коллектива Ронена Гинзбурга две победы и два поражения. В первом туре был обыгран Гамбург (97:77), а далее были поражения от Лондон Лайонс (87:79) и Бешикташа (70:92).

Также в группе А выступают такие команды, как: Ховентут, Хапоэль Тель-Авив, Париж, Венеция и Вулвз Вильнюс

Цедевита-Олимпия - Прометей 83:90

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