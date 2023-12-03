Игрок Фенербахче частично потерял зрение после брошенной фанатом монеты в глаз
В субботу, 2 декабря, в Турции прошло одно из самых горячих противостояний в европейском баскетболе - Бешикташ встретился с Фенербахче.
Матч получился очень напряженным, а потому неудивительно, что фанаты активизировались сильнее обычного.
Это привело к тому, что пострадал защитник гостей Ям Мадар. Один из болельщиков Бешикташа бросил монету, которая попала баскетболисту в глаз. В результате игрок получил рассечение и частичную потерю зрения, сообщает BasketNews.
Yam Madar was injured by an object thrown into the court in the game against Besiktas 😳pic.twitter.com/Ttw5jCMebq— BasketNews (@BasketNews_com) December 2, 2023
В дело пришлось вмешаться игрокам и тренеру "черных орлов" Душану Алимпиевичу, который взял микрофон в руки и попросил болельщиков успокоиться.
⚫⚪ Dusan Alimpijevic, Beşiktaş taraftarlarına çağrıda bulundu! #TSBSL pic.twitter.com/wue03BopyZ— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 2, 2023
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Стоит отметить, что позднее Ям Мадар вернулся в игру с повязкой на правой брови. Он закончил игру с 5 очками, 3 подборами и 1 передачей. Но это не спасло Фенербахче от поражения - Бешикташ победил со счетом 68:64.
Несмотря на то, что ему наложили швы над глазом, последствия инцидента более сложны, чем кажется.
Фенербахче предоставил официальное объяснение, заявив, что Мадару пришлось уйти в раздевалку, но он вернулся на второй тайм, что было обусловлено как вмешательством медицинской бригады, так и его твердой решимостью продолжить игру.
Команда выразила неодобрение тем, кто способствовал этой ситуации, и раскритиковала должностных лиц соревнований за то, что они позволили продолжить игру, несмотря на травму игрока.
В свете этих событий команда призвала к тщательному расследованию, призвав Федерацию баскетбола Турции, как основной орган, ответственный за обеспечение безопасной спортивной среды, выявить и наказать виновных.
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