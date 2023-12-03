Игрок Фенербахче частично потерял зрение после брошенной фанатом монеты в глаз

Турецкие фанаты в очередной раз подтвердили свой статус одних из самых агрессивных в мире.

В субботу, 2 декабря, в Турции прошло одно из самых горячих противостояний в европейском баскетболе - Бешикташ встретился с Фенербахче.

Матч получился очень напряженным, а потому неудивительно, что фанаты активизировались сильнее обычного.

Это привело к тому, что пострадал защитник гостей Ям Мадар. Один из болельщиков Бешикташа бросил монету, которая попала баскетболисту в глаз. В результате игрок получил рассечение и частичную потерю зрения, сообщает BasketNews.

Источник: скриншот

Yam Madar was injured by an object thrown into the court in the game against Besiktas 😳pic.twitter.com/Ttw5jCMebq — BasketNews (@BasketNews_com) December 2, 2023

В дело пришлось вмешаться игрокам и тренеру "черных орлов" Душану Алимпиевичу, который взял микрофон в руки и попросил болельщиков успокоиться.

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Стоит отметить, что позднее Ям Мадар вернулся в игру с повязкой на правой брови. Он закончил игру с 5 очками, 3 подборами и 1 передачей. Но это не спасло Фенербахче от поражения - Бешикташ победил со счетом 68:64.

Несмотря на то, что ему наложили швы над глазом, последствия инцидента более сложны, чем кажется.

Фенербахче предоставил официальное объяснение, заявив, что Мадару пришлось уйти в раздевалку, но он вернулся на второй тайм, что было обусловлено как вмешательством медицинской бригады, так и его твердой решимостью продолжить игру.

Команда выразила неодобрение тем, кто способствовал этой ситуации, и раскритиковала должностных лиц соревнований за то, что они позволили продолжить игру, несмотря на травму игрока.

В свете этих событий команда призвала к тщательному расследованию, призвав Федерацию баскетбола Турции, как основной орган, ответственный за обеспечение безопасной спортивной среды, выявить и наказать виновных.

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