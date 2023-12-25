У баскетбольного клуба из Франции сгорела домашняя арена

Баскетбольная команда Гравлин-Дюнкерк из Высшего дивизиона Франции осталась без спортивного комплекса.

Пресс-служба клуба опубликовала заявление, в котором сообщила о черезвычайном происшествии.

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"Пожарные делают все возможное, чтобы потушить этот ужасный пожар, который уничтожает нашу Спортику", - говорится в сообщении в Instagram.

Отметим, что команда идет на предпоследнем месте во французской лиге с 4 победами в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что президента футбольного клуба из Колумбии застрелили после поражения его команды.

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